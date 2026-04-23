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Apartamentos en la montaña en venta en Kalyvia Thorikou, Grecia

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Apartamento 3 habitaciones en Kalyvia Thorikou, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Kalyvia Thorikou, Grecia
Dormitorios 3
Área 134 m²
En venta Apartamento de 134 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en el se…
$303,442
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Grekodom Development
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Apartamento 2 habitaciones en Kalyvia Thorikou, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Kalyvia Thorikou, Grecia
Dormitorios 2
Área 76 m²
En venta Apartamento de 76 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en la pla…
$177,106
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