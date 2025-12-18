Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas en Venta en Kalmynos Regional Unit, Grecia

Municipality of Astypalaia
Casa 2 habitaciones en Astipalea, Grecia
Casa 2 habitaciones
Astipalea, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
En la hermosa Astypalea, la isla de Butterfly del Egeo, un paraíso en la tierra, esta hermos…
$279,144
Villa en Astypalea, Grecia
Villa
Astypalea, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Número de plantas 1
Venta casa de 1 plantas con una superficie de 75 metros cuadrados en las Islas Dodecanesas. …
$311,125
Casa de campo 3 habitaciones en Astypalea, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Astypalea, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Piso 1/1
Venta casa de 1 plantas de 75 metros cuadrados en el Dodecanese. La casa consta de 2 dormito…
$312,508
