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Propiedades residenciales en venta en Kalmynos Regional Unit, Grecia

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1 propiedad total found
Casa 2 habitaciones en Astipalea, Grecia
Casa 2 habitaciones
Astipalea, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
En la hermosa Astypalea, la isla de Butterfly del Egeo, un paraíso en la tierra, esta hermos…
$277,402
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