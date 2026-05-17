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Apartamentos en venta en Kalavryta, Grecia

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Apartamento 2 habitaciones en Kalavryta, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Kalavryta, Grecia
Dormitorios 2
Área 113 m²
En venta Apartamento de 113 metros cuadrados en el este del Peloponeso . El apartamento está…
$200,720
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Agencia
Grekodom Development
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