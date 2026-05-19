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Casas con Terraza en Venta en Itanos Municipal Unit, Grecia

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Casa 2 habitaciones en Municipality of Sitia, Grecia
Casa 2 habitaciones
Municipality of Sitia, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 1 600 m²
Número de plantas 1
Villa en Creta, situada en una parcela de 1.600 m2, con piscina privada y pista de tenis com…
$92,212
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Parámetros de las propiedades en Itanos Municipal Unit, Grecia

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