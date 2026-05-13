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Villas del mar en venta en Imathia Regional Unit, Grecia

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Véria
19
Alexandria Municipality
3
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3 propiedades total found
Villa en Trilofo, Grecia
Villa
Trilofo, Grecia
Dormitorios 4
Área 610 m²
Venta villa de 5 plantas de 610 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El sótano con…
$767,461
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Villa en Trilofo, Grecia
Villa
Trilofo, Grecia
Dormitorios 12
Área 900 m²
Se vende villa de 2 plantas de 900 metros cuadrados en Salónica. La planta baja consta de 6 …
Precio en demanda
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Villa en Trilofo, Grecia
Villa
Trilofo, Grecia
Área 1 700 m²
Venta villa de 1700 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. Hay: chimenea, aire acond…
$5,90M
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AdriastarAdriastar
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Parámetros de las propiedades en Imathia Regional Unit, Grecia

con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
De lujo
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