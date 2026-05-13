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Adosados con piscina en Venta en Imathia Regional Unit, Grecia

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Véria
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1 propiedad total found
Adosado Adosado 4 habitaciones en Trilofo, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Trilofo, Grecia
Dormitorios 4
Área 250 m²
Se vende casita de 250 metros cuadrados en Salónica .La casita tiene niveles 4. El sótano se…
$590,354
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Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
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Parámetros de las propiedades en Imathia Regional Unit, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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