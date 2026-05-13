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Adosados en la montaña en Venta en Imathia Regional Unit, Grecia

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Véria
18
Adosado Borrar
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5 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Trilofo, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Trilofo, Grecia
Dormitorios 3
Área 190 m²
Se vende casita de 190 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. La casita tiene 4 nive…
$295,177
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Trilofo, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Trilofo, Grecia
Dormitorios 5
Área 270 m²
Se vende casita de 270 metros cuadrados en los suburbios de Salónica .La casita tiene 3 nive…
$312,888
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Trilofo, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Trilofo, Grecia
Dormitorios 3
Área 225 m²
Venta de maisonette de 225 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
$371,923
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AdriastarAdriastar
Adosado Adosado 5 habitaciones en Trilofo, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Trilofo, Grecia
Dormitorios 5
Área 282 m²
Venta de maisonette de 282 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
$419,152
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Trilofo, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Trilofo, Grecia
Dormitorios 4
Área 184 m²
Venta de maisonette de 184 metros cuadrados en Salónica. La maisonette tiene 3 niveles. Plan…
$348,309
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Parámetros de las propiedades en Imathia Regional Unit, Grecia

con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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