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Casas de campo con piscina en venta en Imathia Regional Unit, Grecia

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Véria
27
Alexandria Municipality
6
Casa de campo Borrar
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1 propiedad total found
Casa de campo 4 habitaciones en Trilofo, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Trilofo, Grecia
Dormitorios 4
Área 380 m²
En venta 3 -casa de 380 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El semisótano consta …
$1,24M
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Agencia
Grekodom Development
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Parámetros de las propiedades en Imathia Regional Unit, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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