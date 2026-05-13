Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Imathia Regional Unit
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Vistas al mar

Apartamentos del mar en venta en Imathia Regional Unit, Grecia

;
Véria
9
Apartamento Borrar
Eliminar
6 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Trilofo, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Trilofo, Grecia
Dormitorios 2
Área 120 m²
Venta apartamento de 120 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El apartamento está …
$283,370
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 4 habitaciones en Trilofo, Grecia
Apartamento 4 habitaciones
Trilofo, Grecia
Dormitorios 4
Área 235 m²
Se vende apartamento de 235 metros cuadrados en las afueras de Salónica. El apartamento está…
$354,213
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 2 habitaciones en Trilofo, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Trilofo, Grecia
Dormitorios 2
Área 120 m²
Venta apartamento de 120 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El apartamento está …
$283,370
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Trustmont CapitalTrustmont Capital
Apartamento 3 habitaciones en Trilofo, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Trilofo, Grecia
Dormitorios 3
Área 120 m²
Se vende casita de 120 metros cuadrados en Salónica .La casita tiene 3 niveles. La planta ba…
$312,888
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 3 habitaciones en Trilofo, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Trilofo, Grecia
Dormitorios 3
Área 120 m²
Venta apartamento de 120 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El apartamento está …
$306,984
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 3 habitaciones en Trilofo, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Trilofo, Grecia
Dormitorios 3
Área 120 m²
Venta apartamento de 120 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El apartamento está …
$306,984
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
MontbelMontbel

Tipos de propiedades en Imathia Regional Unit

2 habitaciones
3 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Imathia Regional Unit, Grecia

con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir