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Apartamentos en la montaña en venta en Imathia Regional Unit, Grecia

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Véria
9
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1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Trilofo, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Trilofo, Grecia
Dormitorios 3
Área 106 m²
Venta apartamento de 106 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El apartamento está …
$188,913
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Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
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Tipos de propiedades en Imathia Regional Unit

2 habitaciones
3 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Imathia Regional Unit, Grecia

con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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