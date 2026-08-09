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Apartamentos en venta en Imathia Regional Unit, Grecia

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7 propiedades total found
Apartamento en Trilofo, Grecia
Apartamento
Trilofo, Grecia
Área 75 m²
Venta apartamento de 75 metros cuadrados en Salónica. El apartamento está situado en la terc…
$161,269
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Apartamento en Trilofo, Grecia
Apartamento
Trilofo, Grecia
Área 75 m²
Venta de un apartamento de 75 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El apartamento …
$161,439
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Apartamento 3 habitaciones en Trilofo, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Trilofo, Grecia
Dormitorios 3
Área 106 m²
Venta apartamento de 106 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El apartamento está …
$188,913
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Apartamento 3 habitaciones en Trilofo, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Trilofo, Grecia
Dormitorios 3
Área 120 m²
Se vende casita de 120 metros cuadrados en Salónica .La casita tiene 3 niveles. La planta ba…
$312,888
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Apartamento 2 habitaciones en Alexandria Municipality, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Alexandria Municipality, Grecia
Dormitorios 2
Área 104 m²
Venta apartamento de 104 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El apartamento está …
$153,492
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Apartamento 4 habitaciones en Trilofo, Grecia
Apartamento 4 habitaciones
Trilofo, Grecia
Dormitorios 4
Área 235 m²
Se vende apartamento de 235 metros cuadrados en las afueras de Salónica. El apartamento está…
$354,213
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Apartamento 1 habitacion en Véria, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Véria, Grecia
Dormitorios 1
Área 70 m²
Venta apartamento de 70 metros cuadrados en el norte de Grecia. El apartamento está situado …
$123,974
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Parámetros de las propiedades en Imathia Regional Unit, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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