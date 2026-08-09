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Propiedades residenciales en venta en Imathia Regional Unit, Grecia

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Véria
66
Alexandria Municipality
7
Alexandreia
3
73 propiedades total found
Apartamento en Trilofo, Grecia
Apartamento
Trilofo, Grecia
Área 75 m²
Venta apartamento de 75 metros cuadrados en Salónica. El apartamento está situado en la terc…
$161,269
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Adosado Adosado en Trilofo, Grecia
Adosado Adosado
Trilofo, Grecia
Área 204 m²
Casa adosada en venta con una superficie de 204 metros cuadrados en Salónica. El adosado se …
$415,129
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Apartamento en Trilofo, Grecia
Apartamento
Trilofo, Grecia
Área 75 m²
Venta de un apartamento de 75 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El apartamento …
$161,439
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TekceTekce
Villa en Trilofo, Grecia
Villa
Trilofo, Grecia
Área 350 m²
Venta en construcción villa de 350 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. Hay: una c…
$1,12M
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Casa de campo 2 habitaciones en Trilofo, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Trilofo, Grecia
Dormitorios 2
Área 190 m²
En venta en construcción casa de 3 plantas de 100 metros cuadrados en los suburbios de Salón…
$230,238
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Casa de campo en Trilofo, Grecia
Casa de campo
Trilofo, Grecia
Área 250 m²
VentaEn construcción casa de 3 plantas de 250 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónic…
$1,38M
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Apartamento 3 habitaciones en Trilofo, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Trilofo, Grecia
Dormitorios 3
Área 106 m²
Venta apartamento de 106 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El apartamento está …
$188,913
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Casa de campo 2 habitaciones en Véria, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Véria, Grecia
Dormitorios 2
Área 180 m²
Venta casa de 2 plantas de 180 metros cuadrados en el norte de Grecia. Semi-basement consta …
$177,106
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Villa en Trilofo, Grecia
Villa
Trilofo, Grecia
Dormitorios 5
Área 450 m²
Venta villa de 4 plantas de 450 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. Planta baja c…
$968,181
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Casa de campo 5 habitaciones en Trilofo, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Trilofo, Grecia
Dormitorios 5
Área 300 m²
Venta Casa de 3 plantas de 300 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. Planta baja …
$767,461
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Apartamento 3 habitaciones en Trilofo, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Trilofo, Grecia
Dormitorios 3
Área 120 m²
Se vende casita de 120 metros cuadrados en Salónica .La casita tiene 3 niveles. La planta ba…
$312,888
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Casa de campo 4 habitaciones en Trilofo, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Trilofo, Grecia
Dormitorios 4
Área 400 m²
Se vende casa de 2 plantas de 400 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El semisóta…
$1,77M
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Casa de campo 5 habitaciones en Trilofo, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Trilofo, Grecia
Dormitorios 5
Área 380 m²
Se vende casa de 3 plantas de 380 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El semisóta…
$767,461
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Trilofo, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Trilofo, Grecia
Dormitorios 4
Área 282 m²
Venta de maisonette de 282 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
$419,152
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Trilofo, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Trilofo, Grecia
Dormitorios 4
Área 250 m²
Se vende casita de 250 metros cuadrados en Salónica .La casita tiene niveles 4. El sótano se…
$590,354
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Casa de campo 3 habitaciones en Trilofo, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Trilofo, Grecia
Dormitorios 3
Área 220 m²
En venta 2 -casa de 220 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El semisótano consta …
$377,827
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Villa en Trilofo, Grecia
Villa
Trilofo, Grecia
Área 1 168 m²
Venta de dos villas en una parcela de 11.570 metros cuadrados. La distancia entre las dos vi…
$2,60M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Trilofo, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Trilofo, Grecia
Dormitorios 3
Área 146 m²
Venta de maisonette de 146 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
Precio en demanda
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Villa en Trilofo, Grecia
Villa
Trilofo, Grecia
Dormitorios 4
Área 610 m²
Venta villa de 5 plantas de 610 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El sótano con…
$767,461
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Casa de campo 2 habitaciones en Trilofo, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Trilofo, Grecia
Dormitorios 2
Área 130 m²
En venta en construcción casa de 2 pisos de 130 metros cuadrados en Salónica. El sótano cons…
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Trilofo, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Trilofo, Grecia
Dormitorios 3
Área 190 m²
Se vende casita de 190 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. La casita tiene 4 nive…
$308,492
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Trilofo, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Trilofo, Grecia
Dormitorios 3
Área 225 m²
Venta de maisonette de 225 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
$371,923
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Apartamento 2 habitaciones en Alexandria Municipality, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Alexandria Municipality, Grecia
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Área 104 m²
Venta apartamento de 104 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El apartamento está …
$153,492
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Trilofo, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Trilofo, Grecia
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Área 240 m²
Venta de maisonette de 240 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
$377,827
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Casa de campo 5 habitaciones en Trilofo, Grecia
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Trilofo, Grecia
Dormitorios 5
Área 280 m²
En venta en construcción casa de 3 plantas de 280 metros cuadrados en Salónica. La planta ba…
$11,22M
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Casa de campo 4 habitaciones en Trilofo, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Trilofo, Grecia
Dormitorios 4
Área 380 m²
En venta 3 -casa de 380 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El semisótano consta …
$1,24M
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Casa de campo 4 habitaciones en Kleidi, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Kleidi, Grecia
Dormitorios 4
Área 375 m²
Se vende casa de 2 plantas de 375 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. La planta b…
$230,238
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Apartamento 4 habitaciones en Trilofo, Grecia
Apartamento 4 habitaciones
Trilofo, Grecia
Dormitorios 4
Área 235 m²
Se vende apartamento de 235 metros cuadrados en las afueras de Salónica. El apartamento está…
$354,213
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Apartamento 1 habitacion en Véria, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Véria, Grecia
Dormitorios 1
Área 70 m²
Venta apartamento de 70 metros cuadrados en el norte de Grecia. El apartamento está situado …
$123,974
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Villa en Trilofo, Grecia
Villa
Trilofo, Grecia
Dormitorios 4
Área 250 m²
Venta en construcción villa de 2 plantas de 250 metros cuadrados en los suburbios de Salónic…
$765,518
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Tipos de propiedades en Imathia Regional Unit

apartamentos
casas independientes

Parámetros de las propiedades en Imathia Regional Unit, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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