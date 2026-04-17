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Villas del mar en venta en Ierissos, Grecia

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Villa en Ierissos, Grecia
Villa
Ierissos, Grecia
Dormitorios 8
Área 540 m²
Venta en construcción Villa de 3 plantas de 540 metros cuadrados en Athos, Chalkidiki. Semi-…
$2,01M
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Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
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