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Villas en la montaña en venta en Ierissos, Grecia

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Villa 2 habitaciones en Ierissos, Grecia
Villa 2 habitaciones
Ierissos, Grecia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 81 m²
Introduciendo una oportunidad extraordinaria para poseer una impresionante Maisonette en el …
$502,323
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Halkidiki Properties
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Villa 14 habitaciones en Ierissos, Grecia
Villa 14 habitaciones
Ierissos, Grecia
Habitaciones 14
Nº de cuartos de baño 8
Área 600 m²
Piso -1/-1
Experimente el epítome de la costa viviendo en esta casa despreocupada recientemente constru…
$1,54M
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Halkidiki Properties
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Villa 3 habitaciones en Ierissos, Grecia
Villa 3 habitaciones
Ierissos, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Presentando una impresionante Maisonette en construcción en Halkidiki, Grecia, con increíble…
$662,153
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Halkidiki Properties
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Value OneValue One
Villa 2 habitaciones en Ierissos, Grecia
Villa 2 habitaciones
Ierissos, Grecia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 74 m²
Esta hermosa maisonette en Halkidiki, Grecia es una muy buena oportunidad. Con su buena cond…
$211,204
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Halkidiki Properties
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Villa 5 habitaciones en Ierissos, Grecia
Villa 5 habitaciones
Ierissos, Grecia
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 162 m²
Experimente el máximo lujo con esta casa despreocupada recientemente construida en un comple…
$867,649
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Halkidiki Properties
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Villa 3 habitaciones en Ierissos, Grecia
Villa 3 habitaciones
Ierissos, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Hermosa casa independiente En frente del mar, en un lugar muy hermoso en Aristóteles, en el …
$331,077
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TekceTekce
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