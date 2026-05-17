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Villas en la montaña en venta en Ierapetra, Grecia

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9 propiedades total found
Villa en Makrigialos, Grecia
Villa
Makrigialos, Grecia
Área 340 m²
Se vende villa de 2 plantas y 3 apartamentos en planta baja dentro de la parcela en Koutsoun…
$2,18M
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Villa en Koutsouras, Grecia
Villa
Koutsouras, Grecia
Dormitorios 2
Área 102 m²
Se vende villa de 1 piso de 102 metros cuadrados en Creta. consta de 2 dormitorios, sala de …
$531,319
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Villa en Ierapetra, Grecia
Villa
Ierapetra, Grecia
Dormitorios 4
Área 312 m²
Venta hermosa villa independiente en la costa suroeste de Creta, a 2 kms de la ciudad y la p…
$820,593
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AdriastarAdriastar
Villa en Kavousi, Grecia
Villa
Kavousi, Grecia
Dormitorios 3
Área 114 m²
Villa de lujo con 3 dormitorios, 114 m2, situada en una parcela privada de 4,136 m2 con un e…
$1,09M
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Villa en Makrigialos, Grecia
Villa
Makrigialos, Grecia
Dormitorios 4
Área 200 m²
Venta villa de 2 plantas de 200 metros cuadrados en Creta. Planta baja consta de un dormitor…
Precio en demanda
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Villa en Makrigialos, Grecia
Villa
Makrigialos, Grecia
Área 170 m²
Venta de una villa en construcción de 170 metros cuadrados con parcela de 770 metros cuadrad…
$1,26M
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MontbelMontbel
Villa en Makrigialos, Grecia
Villa
Makrigialos, Grecia
Dormitorios 6
Área 200 m²
Venta villa de 1 plantas de 200 metros cuadrados en Creta. Villa consta de 6 dormitorios, 2 …
$1,42M
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Villa en Makrigialos, Grecia
Villa
Makrigialos, Grecia
Área 510 m²
Venta de un complejo en construcción de 3 villas de 170 metros cuadrados cada uno en parcela…
$3,78M
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Villa en Makrigialos, Grecia
Villa
Makrigialos, Grecia
Área 400 m²
Dos lujosas villas en venta con una superficie total de 400 metros cuadrados, incluyendo los…
$2,53M
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