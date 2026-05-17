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Villas en venta en Ierapetra, Grecia

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31 propiedad total found
Villa en Makrigialos, Grecia
Villa
Makrigialos, Grecia
Área 142 m²
Dos hermosas villas de 1000m del mar. Las propiedades se venden fuera del plan, con un permi…
$869,002
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Villa en Makrigialos, Grecia
Villa
Makrigialos, Grecia
Área 340 m²
Se vende villa de 2 plantas y 3 apartamentos en planta baja dentro de la parcela en Koutsoun…
$2,18M
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Villa en Ierapetra, Grecia
Villa
Ierapetra, Grecia
Área 142 m²
Dos hermosas villas ubicadas a solo 2.000 metros del mar están disponibles para la venta. La…
$869,002
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AdriastarAdriastar
Villa en Municipality of Ierapetra, Grecia
Villa
Municipality of Ierapetra, Grecia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 200 m²
Número de plantas 1
Venta villa de 1 plantas de 200 metros cuadrados en la isla de Creta. La villa consta de 6 d…
$1,40M
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Villa en Municipality of Ierapetra, Grecia
Villa
Municipality of Ierapetra, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Número de plantas 1
Venta casa de 1 plantas con una superficie de 120 metros cuadrados en la isla de Creta. La c…
$242,374
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Villa en Municipality of Ierapetra, Grecia
Villa
Municipality of Ierapetra, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Piso -1/3
Venta una casa de campo de 3 plantas de 160 metros cuadrados en la isla de Creta. La planta …
$528,125
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Kolasin ValleysKolasin Valleys
Villa en Municipality of Ierapetra, Grecia
Villa
Municipality of Ierapetra, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 312 m²
Número de plantas 2
Hermosa villa en venta en la costa suroeste de Creta, a 2 km de la ciudad de Ierapetra. La v…
$807,382
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Villa en Municipality of Ierapetra, Grecia
Villa
Municipality of Ierapetra, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 400 m²
Piso 1/1
Venta de dos villas de lujo con una superficie total de 400 metros cuadrados, incluyendo sót…
$2,49M
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Villa en Municipality of Ierapetra, Grecia
Villa
Municipality of Ierapetra, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 510 m²
Piso 1/1
Venta de un complejo en construcción de 3 villas de 170 metros cuadrados cada uno en parcela…
$3,73M
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Villa en Municipality of Ierapetra, Grecia
Villa
Municipality of Ierapetra, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Número de plantas 2
Venta villa de 2 plantas de 200 metros cuadrados en la isla de Creta. La primera planta cons…
$638,935
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Villa en Municipality of Ierapetra, Grecia
Villa
Municipality of Ierapetra, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 150 m²
Número de plantas 1
En venta de viviendas en ruinas, una casa de campo de 2 plantas de 150 metros cuadrados en l…
$221,400
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Villa en Municipality of Ierapetra, Grecia
Villa
Municipality of Ierapetra, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 340 m²
Piso 1/2
Venta villa de 2 plantas y 3 apartamentos en la planta baja en una parcela en Kutsunari!La v…
$2,17M
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Villa en Koutsouras, Grecia
Villa
Koutsouras, Grecia
Dormitorios 2
Área 102 m²
Se vende villa de 1 piso de 102 metros cuadrados en Creta. consta de 2 dormitorios, sala de …
$531,319
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Villa en Ierapetra, Grecia
Villa
Ierapetra, Grecia
Dormitorios 4
Área 312 m²
Venta hermosa villa independiente en la costa suroeste de Creta, a 2 kms de la ciudad y la p…
$820,593
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Villa en Kavousi, Grecia
Villa
Kavousi, Grecia
Dormitorios 3
Área 114 m²
Villa de lujo con 3 dormitorios, 114 m2, situada en una parcela privada de 4,136 m2 con un e…
$1,09M
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Villa en Municipality of Ierapetra, Grecia
Villa
Municipality of Ierapetra, Grecia
Dormitorios 4
Área 223 m²
Venta villa de 3 plantas de 223 metros cuadrados en Creta. El sótano consta de salón, un bañ…
$578,547
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Villa en Municipality of Ierapetra, Grecia
Villa
Municipality of Ierapetra, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 142 m²
Piso 1/1
Dos hermosas villas de 1000m del mar. Las propiedades se venden fuera del plan, con un permi…
$857,632
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Villa en Makrigialos, Grecia
Villa
Makrigialos, Grecia
Dormitorios 4
Área 200 m²
Venta villa de 2 plantas de 200 metros cuadrados en Creta. Planta baja consta de un dormitor…
Precio en demanda
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Villa en Municipality of Ierapetra, Grecia
Villa
Municipality of Ierapetra, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 114 m²
Número de plantas 1
Villa de lujo con 3 dormitorios, 114 m2, situada en una parcela privada de 4,136 m2 con un e…
$1,08M
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Villa en Makrigialos, Grecia
Villa
Makrigialos, Grecia
Área 170 m²
Venta de una villa en construcción de 170 metros cuadrados con parcela de 770 metros cuadrad…
$1,26M
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Villa en Municipality of Ierapetra, Grecia
Villa
Municipality of Ierapetra, Grecia
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Nº de cuartos de baño 1
Área 102 m²
Número de plantas 1
Venta villa de 1 plantas de 102 metros cuadrados en la isla de Creta. La villa consta de 2 d…
$522,765
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Villa en Municipality of Ierapetra, Grecia
Villa
Municipality of Ierapetra, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 170 m²
Piso 1/1
Venta de una villa en construcción de 170 metros cuadrados con parcela de 770 metros cuadrad…
$1,24M
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Villa en Makrigialos, Grecia
Villa
Makrigialos, Grecia
Dormitorios 6
Área 200 m²
Venta villa de 1 plantas de 200 metros cuadrados en Creta. Villa consta de 6 dormitorios, 2 …
$1,42M
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Villa
Municipality of Ierapetra, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 140 m²
Piso 1/1
Venta de una hermosa maisonette frente al mar de 140 metros cuadrados situada en el sureste …
$1,86M
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Villa en Koutsouras, Grecia
Villa
Koutsouras, Grecia
Área 140 m²
Venta de una hermosa maisonette frente al mar de 140 metros cuadrados situada en el sureste …
$1,89M
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Villa
Makrigialos, Grecia
Área 510 m²
Venta de un complejo en construcción de 3 villas de 170 metros cuadrados cada uno en parcela…
$3,78M
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Villa en Makrigialos, Grecia
Villa
Makrigialos, Grecia
Área 400 m²
Dos lujosas villas en venta con una superficie total de 400 metros cuadrados, incluyendo los…
$2,53M
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Villa en Municipality of Ierapetra, Grecia
Villa
Municipality of Ierapetra, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 223 m²
Piso -2/3
Venta villa de 3 plantas de 223 metros cuadrados en la isla de Creta. El sótano consta de un…
$570,978
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Villa en Municipality of Ierapetra, Grecia
Villa
Municipality of Ierapetra, Grecia
Dormitorios 4
Área 216 m²
Villa en venta en Makrigialos, Lasithi (Crete) Chalet único de 216 metros cuadrados en un mo…
$602,161
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Área 142 m²
Piso 1/1
Dos hermosas villas ubicadas a solo 2000 metros del mar están en venta. Las propiedades se v…
$866,276
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