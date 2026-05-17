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Adosados en la montaña en Venta en Ierapetra, Grecia

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5 propiedades total found
Adosado Adosado 4 habitaciones en Makrigialos, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Makrigialos, Grecia
Dormitorios 4
Área 120 m²
Venta antigua maisonette de construcción de 120 metros cuadrados en Creta. La maisonette tie…
$88,553
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Adosado Adosado 1 habitacion en Ierapetra, Grecia
Adosado Adosado 1 habitacion
Ierapetra, Grecia
Dormitorios 1
Área 29 m²
Venta de maisonette de 29 metros cuadrados en Creta. La maisonette tiene 2 niveles. Planta b…
$113,348
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Adosado Adosado 1 habitacion en Ierapetra, Grecia
Adosado Adosado 1 habitacion
Ierapetra, Grecia
Dormitorios 1
Área 59 m²
Venta de maisonette de 59 metros cuadrados en Creta. La maisonette tiene 2 niveles. Planta b…
$177,106
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Trustmont CapitalTrustmont Capital
Adosado Adosado 2 habitaciones en Kavousi, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Kavousi, Grecia
Dormitorios 2
Área 70 m²
Venta de maisonette de 70 metros cuadrados en Creta. La maisonette tiene 2 niveles. Planta b…
$107,444
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Koutsouras, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Koutsouras, Grecia
Dormitorios 4
Área 223 m²
Se vende casita de 223 metros cuadrados en Creta .La casita tiene 3 niveles. El primer piso …
$578,547
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