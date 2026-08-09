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Casas de campo en venta en Ierapetra, Grecia

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Casa de campo 4 habitaciones en Makrigialos, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Makrigialos, Grecia
Dormitorios 4
Área 250 m²
Venta antigua construcción Casa de 1 plantas de 250 metros cuadrados en Creta. La casa const…
$82,650
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Casa de campo 3 habitaciones en Koutsouras, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Koutsouras, Grecia
Dormitorios 3
Área 160 m²
Venta casa de 3 plantas de 160 metros cuadrados en Creta. Semi-basement consta de un almacén…
$531,319
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Casa de campo 4 habitaciones en Kavousi, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Kavousi, Grecia
Dormitorios 4
Área 192 m²
En venta 3 -casa de 192 metros cuadrados en Creta. La planta baja consta de un dormitorio, u…
$589,174
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Casa de campo 4 habitaciones en Ierapetra, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Ierapetra, Grecia
Dormitorios 4
Área 150 m²
Venta antigua casa de 2 plantas de 150 metros cuadrados en Creta. Planta baja consta de 2 do…
$224,335
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