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Hoteles en venta en Ierapetra, Grecia

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Hotel 625 m² en Koutsouras, Grecia
Hotel 625 m²
Koutsouras, Grecia
Área 625 m²
Exclusivo Inmobiliario Oportunidad: Hotel en venta en la región de Ierapetra, Creta Nos com…
$1,30M
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Grekodom Development
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Hotel 300 m² en Ierapetra, Grecia
Hotel 300 m²
Ierapetra, Grecia
Área 300 m²
En venta complejo de apartamentos situado en Koutsounari cerca de Ierapetra. El complejo tie…
$537,222
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