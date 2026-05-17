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Apartamentos del mar en venta en Ierapetra, Grecia

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2 habitaciones
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5 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Ierapetra, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Ierapetra, Grecia
Dormitorios 3
Área 154 m²
Venta apartamento de 154 metros cuadrados en Creta. El apartamento está situado en la primer…
$295,177
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Apartamento 3 habitaciones en Ierapetra, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Ierapetra, Grecia
Dormitorios 3
Área 107 m²
En venta Apartamento de 107 metros cuadrados en Creta. El apartamento está situado en el 1er…
$315,249
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Apartamento 2 habitaciones en Ierapetra, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Ierapetra, Grecia
Dormitorios 2
Área 135 m²
Venta apartamento de 135 metros cuadrados en Creta. El apartamento está situado en la 4a pla…
$554,933
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Ierapetra, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Ierapetra, Grecia
Dormitorios 3
Área 140 m²
Venta apartamento de 140 metros cuadrados en Creta. El apartamento está situado en la primer…
$342,406
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Apartamento 2 habitaciones en Ierapetra, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Ierapetra, Grecia
Dormitorios 2
Área 110 m²
Venta apartamento de 110 metros cuadrados en Creta. El apartamento está situado en la 4a pla…
$495,898
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