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Apartamentos en la montaña en venta en Ierapetra, Grecia

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2 habitaciones
4
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Apartamento 2 habitaciones en Ierapetra, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Ierapetra, Grecia
Dormitorios 2
Área 135 m²
Venta apartamento de 135 metros cuadrados en Creta. El apartamento está situado en la 4a pla…
$554,933
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Grekodom Development
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Apartamento 2 habitaciones en Ierapetra, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Ierapetra, Grecia
Dormitorios 2
Área 110 m²
Venta apartamento de 110 metros cuadrados en Creta. El apartamento está situado en la 4a pla…
$495,898
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