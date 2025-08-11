Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Gorgolaini Municipal Unit
  4. Residencial
  5. Casa de campo

Casas de campo en venta en Gorgolaini Municipal Unit, Grecia

1 propiedad total found
Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Heraklion, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Heraklion, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 105 m²
🏡 Venta: Casa de nueva construcción cerca de Dafnes Village – 2025 Construcción Descubra est…
$436,249
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Parámetros de las propiedades en Gorgolaini Municipal Unit, Grecia

