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Villas del mar en venta en Galatas, Grecia

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Villa en Galatas, Grecia
Villa
Galatas, Grecia
Dormitorios 6
Área 450 m²
Venta villa de 3 plantas de 450 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. Planta…
$3,07M
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Agencia
Grekodom Development
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