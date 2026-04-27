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Adosados en Venta en Galatas, Grecia

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1 propiedad total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Galatas, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Galatas, Grecia
Dormitorios 3
Área 116 m²
Venta de maisonette de 116 metros cuadrados en Peloponnese. La maisonette tiene 2 niveles. 2…
$271,563
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Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
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