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Propiedades residenciales en venta en Galatas, Grecia

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2 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Galatas, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Galatas, Grecia
Dormitorios 3
Área 116 m²
Venta de maisonette de 116 metros cuadrados en Peloponnese. La maisonette tiene 2 niveles. 2…
$271,563
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Villa en Galatas, Grecia
Villa
Galatas, Grecia
Dormitorios 6
Área 450 m²
Venta villa de 3 plantas de 450 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. Planta…
$3,07M
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