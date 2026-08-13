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Casas de campo en venta en Filiatra, Grecia

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Casa de campo 4 habitaciones en Filiatra, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Filiatra, Grecia
Dormitorios 4
Área 140 m²
Venta Casa de 2 plantas de 140 metros cuadrados en Peloponnese Occidental. Planta baja const…
$177,106
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Agencia
Grekodom Development
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