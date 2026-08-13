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Casas de campo en venta en Filiates, Grecia

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Casa de campo 3 habitaciones en Filiates, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Filiates, Grecia
Dormitorios 3
Área 330 m²
Venta Casa de 3 plantas de 300 metros cuadrados en Epirus. Semi-basement consta de un almacé…
$741,524
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Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
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