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Propiedades residenciales en venta en Filiates, Grecia

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1 propiedad total found
Casa de campo 3 habitaciones en Filiates, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Filiates, Grecia
Dormitorios 3
Área 330 m²
Venta Casa de 3 plantas de 300 metros cuadrados en Epirus. Semi-basement consta de un almacé…
$741,524
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Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
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