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Casas de campo con piscina en venta en Ermioni, Grecia

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Casa de campo 6 habitaciones en Ermioni, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Ermioni, Grecia
Dormitorios 6
Área 210 m²
Venta Casa de 2 plantas de 210 metros cuadrados en Peloponnese. Planta baja consta de 2 dorm…
$1,89M
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Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
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