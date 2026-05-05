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Casas de campo en venta en Episkopi Municipal Unit, Grecia

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Casa de campo 4 habitaciones en Episkopi, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Episkopi, Grecia
Dormitorios 4
Área 300 m²
Venta casa de 2 plantas de 300 metros cuadrados en Creta. Planta baja consta de un dormitori…
$1,77M
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Agencia
Grekodom Development
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Parámetros de las propiedades en Episkopi Municipal Unit, Grecia

con Vistas al mar
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