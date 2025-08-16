Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Epirus
  4. Residencial
  5. Dúplex
  6. Garaje

Dúplex con garaje en venta en Epirus, Grecia

1 propiedad total found
Dúplex 4 habitaciones en Tsepelovo, Grecia
Dúplex 4 habitaciones
Tsepelovo, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 215 m²
Número de plantas 2
Casa de piedra de dos pisos en ventaOfrecemos a la venta una casa de piedra tradicional y he…
$215,573
