  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Epirus
  4. Residencial
  5. Chalet
  6. Vista a la montaña

Chalets en la montaña en venta en Epirus, Grecia

1 propiedad total found
Chalet 7 habitaciones en Zagori Municipality, Grecia
Chalet 7 habitaciones
Zagori Municipality, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 237 m²
Número de plantas 2
In the beautiful Kavallari of Zagori, a unique stone single-family house of 237 sq.m. is ava…
$292,613
