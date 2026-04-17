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Adosados del mar en Venta en Elis Regional Unit, Grecia

Municipality of Pyrgos
4
Adosado Borrar
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1 propiedad total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Agios Ioannis, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Agios Ioannis, Grecia
Dormitorios 3
Área 110 m²
Venta de maisonette de 110 metros cuadrados en la isla de Corfu. La maisonette tiene 2 nivel…
$1,51M
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Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
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Parámetros de las propiedades en Elis Regional Unit, Grecia

con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
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