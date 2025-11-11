Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Eleftheroupoli
  4. Residencial
  5. Adosado
  6. Vista a la montaña

Adosados en la montaña en Venta en Eleftheroupoli, Grecia

1 propiedad total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Eleftheroupoli, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Eleftheroupoli, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
Número de plantas 3
For sale maisonette of 95 sq.meters in Kavala suburbs. The maisonette has 2 levels. Ground f…
$173,319
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
