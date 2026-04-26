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Casas de campo en venta en East Mani Municipal Unit, Grecia

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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of East Mani, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of East Mani, Grecia
Dormitorios 3
Área 480 m²
En venta casa de 3 plantas de 480 metros cuadrados en Zante. La planta baja consta de 3 dorm…
$619,872
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Agencia
Grekodom Development
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Parámetros de las propiedades en East Mani Municipal Unit, Grecia

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