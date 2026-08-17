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Adosados en Venta en Drymos, Grecia

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Adosado Adosado 3 habitaciones en Drymos, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Drymos, Grecia
Dormitorios 3
Área 155 m²
Se vende casita de 160 metros cuadrados en Salónica .La casita tiene niveles 2. La planta ba…
$259,756
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Grekodom Development
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Drymos, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Drymos, Grecia
Dormitorios 4
Área 190 m²
Venta de maisonette de 190 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
$316,362
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