Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Drymos
  4. Residencial
  5. Casa de campo
  6. Vista a la montaña

Casas de campo en la montaña en venta en Drymos, Grecia

Casa de campo Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa de campo 4 habitaciones en Drymos, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Drymos, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
Número de plantas 1
Venta casa de 2 plantas de 112 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. Planta baja co…
$310,167
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir