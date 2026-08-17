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Apartamentos en venta en Drymos, Grecia

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Apartamento 3 habitaciones en Drymos, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Drymos, Grecia
Dormitorios 3
Área 142 m²
En venta Apartamento de 142 metros cuadrados en Salónica. El apartamento está situado en el …
$247,949
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Agencia
Grekodom Development
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