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Casas de campo en la montaña en venta en Dimini, Grecia

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Casa de campo 5 habitaciones en Dimini, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Dimini, Grecia
Dormitorios 5
Área 150 m²
Venta en construcción Casa de 3 plantas de 150 metros cuadrados en Volos-Pilio. Semi-basemen…
$117,481
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Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
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