  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Demotike Enoteta Thespieon
  4. Residencial
  5. Casa de campo
  6. Vistas al mar

Casas de campo del mar en venta en Demotike Enoteta Thespieon, Grecia

2 propiedades total found
Casa de campo 6 habitaciones en Aliartos Thespies Municipality, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Aliartos Thespies Municipality, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 214 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 4 plantas de 214 metros cuadrados en Attica. Semi-basement consta de salón con…
$409,654
Dejar una solicitud
Casa de campo 1 habitación en Aliartos Thespies Municipality, Grecia
Casa de campo 1 habitación
Aliartos Thespies Municipality, Grecia
Habitaciones 1
Área 315 m²
Número de plantas 1
Se ofrece a la venta una casa unifamiliar con una superficie total de 315 metros cuadrados q…
$497,437
Dejar una solicitud
Parámetros de las propiedades en Demotike Enoteta Thespieon, Grecia

