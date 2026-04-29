Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Demotike Enoteta Plataion
  4. Residencial
  5. Casa de campo

Casas de campo en venta en Demotike Enoteta Plataion, Grecia

Casa de campo Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Casa de campo en Melissochori, Grecia
Casa de campo
Melissochori, Grecia
Área 315 m²
Se ofrece a la venta una casa unifamiliar con una superficie total de 315 metros cuadrados q…
$501,801
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 4 habitaciones en Melissochori, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Melissochori, Grecia
Dormitorios 4
Área 214 m²
Venta Casa de 4 plantas de 214 metros cuadrados en Attica. Semi-basement consta de salón con…
$413,248
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Demotike Enoteta Plataion, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir