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Apartamentos en venta en Demotike Enoteta Plataion, Grecia

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Apartamento 3 habitaciones en Melissochori, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Melissochori, Grecia
Dormitorios 3
Área 89 m²
Venta apartamento de 89 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en la 4a pla…
$188,913
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Agencia
Grekodom Development
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Parámetros de las propiedades en Demotike Enoteta Plataion, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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