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Adosados en la montaña en Venta en Demotike Enoteta Phrankistas, Grecia

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2 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Dytiki Frangista, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Dytiki Frangista, Grecia
Dormitorios 3
Área 150 m²
Venta de maisonette de 150 metros cuadrados en Grecia central. La maisonette tiene 3 niveles…
$230,238
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Dytiki Frangista, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Dytiki Frangista, Grecia
Dormitorios 3
Área 100 m²
Venta de maisonette de 100 metros cuadrados en Grecia central. La maisonette tiene 3 niveles…
$531,319
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Parámetros de las propiedades en Demotike Enoteta Phrankistas, Grecia

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