  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Demotike Enoteta Ioanniton
  4. Comercial
  5. Hotel

Hoteles en venta en Demotike Enoteta Ioanniton, Grecia

1 propiedad total found
Hotel For Sale, Ioannina, 1,496 sq.m., €1,950,000 (EXCLUSIVE ASSIGNMENT) en Ioannina Municipality, Grecia
Hotel For Sale, Ioannina, 1,496 sq.m., €1,950,000 (EXCLUSIVE ASSIGNMENT)
Ioannina Municipality, Grecia
Habitaciones 19
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Área 1 496 m²
Número de plantas 3
Hotel en venta en Ioannina, una ciudad con un flujo turístico y un desarrollo económico cada…
$2,27M
