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Casas de campo del mar en venta en Chortiatis Municipal Unit, Grecia

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Casa de campo 3 habitaciones en Exochi, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Exochi, Grecia
Dormitorios 3
Área 238 m²
Venta en construcción casa de 3 plantas de 238 metros cuadrados en la costa olímpica. El sót…
$171,203
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Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
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Parámetros de las propiedades en Chortiatis Municipal Unit, Grecia

con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
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