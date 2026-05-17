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Casas en la montaña en Venta en Quíos, Grecia

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Casa de campo 6 habitaciones en Quíos, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Quíos, Grecia
Dormitorios 6
Área 377 m²
Venta 5 plantas de 377 metros cuadrados en Islas. Semi-basement consta de salón con cocina, …
$796,978
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Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
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