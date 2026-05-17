Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Quíos
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Garaje

Casas con garaje en Venta en Quíos, Grecia

;
Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa 3 habitaciones en Quíos, Grecia
Casa 3 habitaciones
Quíos, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
La venta es una casa unifamiliar única junto al mar en Nago, Chios, a solo 5 metros del mar,…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir