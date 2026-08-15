Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Chios Regional Unit
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Chios Regional Unit, Grecia

;
Chios Municipality
3
Casa Borrar
Eliminar
3 propiedades total found
Casa de campo 2 habitaciones en Pyrgi, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Pyrgi, Grecia
Dormitorios 2
Área 80 m²
Venta Casa de 1 planta de 80 metros cuadrados en Islas. La casa consta de 2 dormitorios, sal…
$885,531
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa 3 habitaciones en Quíos, Grecia
Casa 3 habitaciones
Quíos, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
La venta es una casa unifamiliar única junto al mar en Nago, Chios, a solo 5 metros del mar,…
$799,211
Dejar una solicitud
Casa en Quíos, Grecia
Casa
Quíos, Grecia
Área 88 m²
En uno de los asentamientos más bellos de Chios. En un ambiente verde y tranquilo. Para algu…
$52,338
Dejar una solicitud
It Is RealtyIt Is Realty
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Chios Regional Unit, Grecia

con Garaje
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir