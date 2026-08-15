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Casas de campo en venta en Chios Regional Unit, Grecia

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Casa de campo 2 habitaciones en Pyrgi, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Pyrgi, Grecia
Dormitorios 2
Área 80 m²
Venta Casa de 1 planta de 80 metros cuadrados en Islas. La casa consta de 2 dormitorios, sal…
$885,531
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Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
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Parámetros de las propiedades en Chios Regional Unit, Grecia

con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
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